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В Госдуму внесен проект об отмене техосмотра личных авто

В Госдуму внесен проект об отмене техосмотра личных авто

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Сейчас от его прохождения освобождены только собственники маломощных и не способных набрать скорость более 50 км/ч машин.

Депутаты ссылаются на статистику Научного центра безопасности дорожного движения. По его данным, за девять месяцев 2018 года только 3,8% ДТП произошли из-за технической неисправности транспортных средств. Вместе с тем 37,1% аварий связывают с состоянием улично-дорожной сети, отмечает РИА Новости.

Парламентарии считают, что обязательное требование к проверке машин не предупреждает ДТП, а только увеличивает расходы водителей.

В декабре прошлого года МВД предложило запретить техосмотры авто с замененными компонентами, которые не отражены в документах. Перед началом техосмотра операторов хотели обязать сверять номера кузова, рамы, кабины и шасси с указанными в паспорте технического средства данными.

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