В Госдуму внесен законопроект о блокировке новостных агрегаторов

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий снизить до 20% долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрегаторов. Его принятие может привести к блокировке Google и «Яндекс.Новости» в России.

Закон об ограничении иностранного участия в уставном капитале заставит Google и «Яндекс» продать долю российским акционерам, заявил один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).

Кремль считает инициативу обоснованной, однако предстоит проработать вопрос с экспертами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, предстоит еще экспертная проработка», — цитирует Пескова Агентство экономической информации «Прайм».

С 2016 года в России вступили в силу поправки в закон «О средствах массовой информации», согласно которым иностранный капитал в российских СМИ не должен превышать 20%.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Организации: Дума
Следующая новость Экс-глава Минтранса вошел в совет директоров «Аэрофлота»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО