В Госдуму внесен законопроект о блокировке новостных агрегаторов
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий снизить до 20% долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрегаторов. Его принятие может привести к блокировке Google и «Яндекс.Новости» в России.
Закон об ограничении иностранного участия в уставном капитале заставит Google и «Яндекс» продать долю российским акционерам, заявил один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).
Кремль считает инициативу обоснованной, однако предстоит проработать вопрос с экспертами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, предстоит еще экспертная проработка», — цитирует Пескова Агентство экономической информации «Прайм».
С 2016 года в России вступили в силу поправки в закон «О средствах массовой информации», согласно которым иностранный капитал в российских СМИ не должен превышать 20%.
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