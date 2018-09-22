В Госдуму внесен законопроект о налогах для самозанятых

В Госдуму внесли законопроект о введении налога для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые не нанимают сотрудников по трудовым договорам.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Госдумы, «Налог на профессиональный доход» может быть введен в качестве эксперимента с 1 января 2019 года Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

Переход на новый налоговый режим будет добровольным. Те, кто согласится перейти на него, будет освобожден от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Налоговая ставка при оказании услуг физическим лицам будет составлять 4%, а в отношении доходов от предоставления услуг юридическим лицам она установлена на уровне 6%, говорится в тексте документа.

Ранее стало известно, что к началу 2018 года в России зарегистрированы в качестве самозанятых 964 человека.