В Госдуму внесен проект федерального бюджета на 2019-2021 годы

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Он будет рассмотрен в первом чтении 24 октября.

При разработке проекта правительство исходило из прогноза инфляции на уровне 4,3%. Бюджет рассчитан с профицитом на всю ближайшую трехлетку.

Ожидается, что доходы в 2019 году составят 19,969 трлн, а расходы – 18,037 трлн рублей. В следующие два года будет наблюдаться рост доходов бюджета и сокращение профицита.

Думские фракции «ждут многого» от проекта бюджета и прежде всего в рамках развития государственных и национальных программ, отмечает ТАСС. В частности, большинство надеются, что в бюджете будет достаточно средств на реализацию новой пенсионной реформы, в том числе для решения вопросов переобучения лиц предпенсионного возраста.

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