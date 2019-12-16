В Госдуме прокомментировали призыв объявить Курилы японскими

Призывы объявить все Курильские острова японской территорией воспринимаются как угроза российскому суверенитет, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов», — сказал политик. По его словам, попытки пересмотра итогов Второй мировой войны не пойдут на пользу «ни Японии, ни кому-либо еще».

Глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии призвал Токио на переговорах с Россией обозначить весь Курильский архипелаг своим, сообщают «Известия».

Ранее посольство России в Японии отреагировало на предложение губернатора Токио Юрико Коикэ провести олимпийские состязания на Курилах. В дипмиссии напомнили, что «спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных шуток».

Дипломаты специально для губернатора Токио Юрико Коикэ подчеркнули, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом и российские южные Курилы к ним не относятся.

Коикэ предложила перенести на Курильские острова марафон и соревнования по спортивной ходьбе, которые пройдут на Олимпиаде-2020.

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