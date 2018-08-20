В Госдуме предложили школьную форму из фильмов о Гарри Поттере

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил при разработке дизайна формы для школьников опираться на пример школы магии Хогвартс из книг о Гарри Поттере.

По его мнению, Форма должна быть примерно по одной цене, но у кого-то синяя, у кого-то коричневая, у кого-то зеленая, как в Гриффиндоре и Слизерине (названия школ из книги).

По словам Виталия Милонова, разная форма может подчеркивать индивидуальные особенности школ и создавать элемент состязания, а в некоторых регионах при пошиве формы можно использовать традиционные для них элементы одежды, передает «Федерал Пресс».

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