В Госдуме нашли причину уничтожения всего человечества

Сенатор Елена Мизулина на открытии Всемирного конгресса семей заявила, что пропаганда нетрадиционных семейных ценностей ведет к расслоению общества и уничтожению человечества.

По ее мнению, мир разделился на два лагеря - обеспеченные нетрадиционные ценности и бедные семьи, которые способны рожать детей естественным путем.

Елена Мизулина заметила, что традиционные семейные ценности раньше и пропагандировать было не надо, потому что люди просто жили и были счастливы, сообщает «Народные новости».