В Госдуме нашли причину уничтожения всего человечества
Сенатор Елена Мизулина на открытии Всемирного конгресса семей заявила, что пропаганда нетрадиционных семейных ценностей ведет к расслоению общества и уничтожению человечества.
По ее мнению, мир разделился на два лагеря - обеспеченные нетрадиционные ценности и бедные семьи, которые способны рожать детей естественным путем.
Елена Мизулина заметила, что традиционные семейные ценности раньше и пропагандировать было не надо, потому что люди просто жили и были счастливы, сообщает «Народные новости».
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