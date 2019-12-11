Госдума возвращает курилки в аэропорты

Госдума приняла во втором чтении проект закона о возврате комнат для курения в аэропорты России.

В окончательном, чтении документ планируется рассмотреть 12 декабря. Поправки предусматривают возвращение курилок в виде непрозрачных зон, пишет «Коммерсант».

Тем временем, Минздрав предлагает ограничить число курилок, которые можно будет разместить в «чистой зоне» аэропорта, двумя. Ведомство разработало и внесло ряд поправок к законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани.

Минздрав предложил сделать помещения с непрозрачными стенами, чтобы визуально изолировать курящих от других пассажиров. В комнатах должна быть хорошая вентиляция. Также курилки нужно максимально удалить от путей следования улетающих и прилетающих.

В правительстве сказали, что работа над поправками к законопроекту еще не завершена.

Роспотребнадзор проект Минздрава не поддержал, а Минтранс и Минэкономразвития согласовали предложения, пишут «Известия».

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