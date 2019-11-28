Госдума решит проблему «бодяжного» вина

Закон о виноградарстве повысит требования к виноделию и позволит решить проблему «бодяжного» вина в России.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин «…привозное вино разливают здесь, в России, потом выставляют на полки под видом самых брендовых марок». По его словам, проект закона впервые в стране предусматривает двукратное снижение налога на добавленную стоимость для тех, кто выращивает и продает виноград.

Политик отметил, что виноделы, которые начнут использовать российское сырье, получат господдержку — льготное налогообложение. По его мнению, такие меры поддержки «будут очень эффективными».

По данным Володина, сейчас более 60% рынка винных продуктов в России формируется за счет экспорта, сообщают «Известия».

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как в домашних условиях определить качество вина. Прежде всего, нужно обратить внимание на прозрачность и чистоту вина. Осадок или хлопья — повод усомниться в качестве напитка.

Также нужно обратить внимание на цвет, который должен быть «естественным, здоровым и с блеском». Белое сухое вино должно быть светло-соломенным или бледно-золотистым, а если оно похоже на осветленный яблочный сок, это может говорить об окислении.

Гамма оттенков красного вина весьма разнообразна. Оно может быть от бледно-гранатового до насыщенного рубиново-вишневого цвета или даже непрозрачно-красным с фиолетовым оттенком, сообщает РИА «Новости».

Как напоминают эксперты организации, покупать вино в интернете не рекомендуется, особенно в магазинах, торгующих в «запрещенное» для этого время.

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