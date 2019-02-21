Госдума приняла закон о медпомощи безнадежно больным

Депутаты в третьем чтении приняли закон о паллиативной помощи (помощи смертельно больным – прим.). Документ, в частности, дает право на облегчение боли пациентов с помощью наркотических лекарственных средств.

Он вносит изменения в закон об основах охраны здоровья граждан. Паллиативная помощь включает не только медицинские вмешательства, но и мероприятия психологического характера, а также уход. Они направлены на улучшение качества жизни больных и на облегчение боли при тяжелых формах болезни, пишет «Коммерсантъ».

Паллиативную помощь можно оказывать в стационаре и дома. Вмешательство медиков без согласия гражданина разрешено, если больной не может выразить свою волю, а законный представитель отсутствует. Решение в таких случаях принимает комиссия.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал ускорить его принятие.