Судебную систему России ждут революционные изменения
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий проведение масштабной реформы судебной системы. Инициатива Верховного суда направлена на упрощение судебных процедур.
С 1 октября 2019 года расширят перечень дел, которые можно рассматривать в «упрощенном» порядке, а представителями сторон в суде станут не только адвокаты, но и граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью по юридической специальности.
Вместе с тем депутаты отказались от принятия поправок, касающихся освобождения судей от составления мотивированного решения. Данную инициативу объясняли повышенной загруженностью судей.
В Госдуме также отказались от предложения возложить на участников процесса обязанность следить за движением дела после принятия искового заявления к производству. По словам председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенникова, информация о движении дела в Интернете не решает проблемы надлежащего извещения лиц о времени и месте разбирательства.
Депутаты сохранили порог упрощенного производства для гражданских дел – он останется в пределах 100 тыс. рублей. В арбитражном процессе он составит для индивидуальных предпринимателей 400 тыс. рублей, для организаций – 800 тыс, пишет «Парламетская газета».
Всего в Госдуме находились 30 законопроектов с предложениями о реформе российской судебной системы.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии