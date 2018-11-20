Судебную систему России ждут революционные изменения

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий проведение масштабной реформы судебной системы. Инициатива Верховного суда направлена на упрощение судебных процедур.

С 1 октября 2019 года расширят перечень дел, которые можно рассматривать в «упрощенном» порядке, а представителями сторон в суде станут не только адвокаты, но и граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью по юридической специальности.

Вместе с тем депутаты отказались от принятия поправок, касающихся освобождения судей от составления мотивированного решения. Данную инициативу объясняли повышенной загруженностью судей.

В Госдуме также отказались от предложения возложить на участников процесса обязанность следить за движением дела после принятия искового заявления к производству. По словам председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенникова, информация о движении дела в Интернете не решает проблемы надлежащего извещения лиц о времени и месте разбирательства.

Депутаты сохранили порог упрощенного производства для гражданских дел – он останется в пределах 100 тыс. рублей. В арбитражном процессе он составит для индивидуальных предпринимателей 400 тыс. рублей, для организаций – 800 тыс, пишет «Парламетская газета».

Всего в Госдуме находились 30 законопроектов с предложениями о реформе российской судебной системы.