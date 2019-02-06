Госдума предложила ввести налоговый вычет на автомобили

Депутаты Госдумы 6 февраля рассмотрят в первом чтении законопроект о введении налогового вычета на автомобили. Он коснется только жителей Дальневосточного федерального округа.

Имущественный вычет составит не более 130 тыс. рублей. По задумке авторов, его можно получать не чаще, чем раз в пять лет.

Парламентарии объясняют необходимость введения налогового вычета ростом числа машин, ввезенных из Японии по запчастям, пишет «Российская газета». Случаи участились после повышения ввозных пошлин на новые и подержанные автомобили, купленные за рубежом.

Россияне ввозят их по запчастям, а затем собирают на территории России. Такие машины не проходят сертификацию и представляют опасность при эксплуатации.

В 2017 году петиция об отмене ввозных пошлин на иностранные машины собрала свыше 30 тыс. подписей.

Напомним, сейчас россияне имеют право оформить имущественные и социальные налоговые вычеты. Уплаченный подоходный налог можно вернуть за покупку недвижимости, лечение, обучение.