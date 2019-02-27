Госдума предложила учредить День без смартфона
В Госдуме предложили учредить День без смартфона. Это позволит обратить внимание на проблему зависимости человека от соцсетей, считают парламентарии.
Зампред комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев направили запрос в министерство цифрового развития. В нем предлагается проводить день без смартфона по аналогии с акцией «Час Земли».
Депутат указал, что по статистике, свыше 80% людей в крупных городах пользуются гаджетами регулярно, пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на RT. При этом 15 лет назад этот показатель составлял 10-15%.
Данная тенденция приводит к тому, что люди теряют социальные навыки и утрачивают творческое мышление, объясняет депутат. В результате падают моральные и нравственные ценности в обществе.
Ранее Госдума приняла закон, запрещающий военным пользоваться гаджетами.
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