Госдума предложила проверять на чистоту носки пассажиров

Грязные носки зачастую вызывают дискомфорт пассажиров плацкартных поездов. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

Депутат призвал назначить ответственных за комфортное передвижение граждан в электричках и поездах. Он предложил отдать полномочия для организации необходимых проверок Ространснадзору.

Васильев указал, что сейчас проводятся только проверки, касающиеся технического состояния поездов. Он сослался на опыт других стран, где штрафуют за курение в тамбуре, нетрезвый вид на транспорте или несоблюдение гигиенических требований, пишет агентство городских новостей «Москва».

В феврале МВД заявило о большом количестве преступлений в поездах. В 2018 году было совершено 30 тыс. нарушений, что в десять раз больше, чем на других видах транспорта.