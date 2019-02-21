Госдума одобрила законопроект о наказании для «крестных отцов»

Депутаты 21 февраля приняли в первом чтении президентский законопроект о внесении отдельной статьи в Уголовный кодекс для криминальных авторитетов.

Документ устанавливает отдельную статью для УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Лидерам организованных преступных групп может грозить пожизненное наказание.

Сейчас в уголовном кодексе нет статьи, устанавливающей факт лидерства в группировке. Законопроект призван устранить этот недостаток.

В случае, если лицо добровольно прекратило участие в ОПГ или способствовало раскрытию преступления, его освободят от уголовного наказания, пишет «Интерфакс».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин признался, что закон позволит привлекать к ответственности «главарей преступного мира». «Сейчас это сделать довольно сложно. На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени»,— отметил он.

Законопроект был внесен в Госдуму 14 февраля президентом. Документ поддержали правительство и Верховный суд.