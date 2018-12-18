Госдума наделила президента новыми полномочиями

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении проголосовали за наделение президента правом определять категории иностранных граждан для предоставления им гражданства по упрощенной процедуре.

Это позволит принять в российское подданство граждан, проживающих на территориях со сложной общественно-политической обстановкой, считают парламентарии. Прежде всего документ касается получения гражданства России по упрощенной схеме беженцами из Украины.

Закон упростит процедуру получения гражданства соотечественниками, проживающими за рубежом. Они смогут подать заявление на получение паспорта россиянина в упрощенном порядке. Однако у участника такой программы должно быть разрешение на временное проживание или вид на жительство, пишет ТАСС.

Участники программы будут освобождены от таких обязательных требований, как пятилетний срок проживания не территории России, подтверждение наличия источника доходов. Получение российского подданства требует отказа от имеющегося гражданства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что облегчит получение гражданства украинцам и не станет вводить запрет на их въезд в Россию. Напомним ранее Украина в ответ на инцидент в Керченском проливе ограничила въезд в страну мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.