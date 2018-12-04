Дума дала добро на повышение МРОТ с января 2019 года

Госдума 4 декабря во втором, основном чтении единогласно проголосовала за увеличение МРОТ с января 2019 года до 11 280 рублей. Повышение МРОТ вызовет рост зарплат у 3,7 млн человек.

С января МРОТ вырастет на 117 рублей и будет равен величине прожиточного минимума, установленного за второй квартал 2018 года. Предыдущий МРОТ составлял 11 163 рубля.

Депутаты приняли законопроект в первом чтении 23 декабря, уточняет РИА Новости. Ко второму чтению в документ была внесена лишь единственная поправка, уточняющая название законопроекта.

Ранее депутаты предлагали увеличить МРОТ до 20 тыс. рублей, однако Госдума отклонила эту инициативу.

Минимальный размер оплаты труда обязывает работодателя устанавливать месячную зарплату сотрудникам не ниже его величины. МРОТ влияет на оплату больничного, размер пособия по беременности и родам.