Госдума в I чтении ввела контроль за снятием наличных с зарубежных карт

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о контроле за снятием наличных денежных средств с карт иностранных банков. Документ, таким образом, расширяет перечень операций с использованием платежных карт зарубежных банков, подлежащих обязательному контролю.

Контролировать станут банковские карты тех иностранных государств, перечень которых установит Росфинмониторинг. В правительстве считают, что эти меры позволят оперативно включать подозрительные карты в зону повышенного внимания или, наоборот, снимать с усиленного мониторинга.

Контроль за операциями по снятию наличных даст возможность анализировать финансовые потоки с целью выявления схем финансирования террористов и в целом для решения задач по обеспечению безопасности России.

Перечень иностранных государств и территорий, составленный Росфинмониторингом, будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до банков через личные кабинеты, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

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