Госбюджет расходует миллионы на «грязь» у Андрея Малахова

За участие в ток-шоу Андрея Малахова звездам платят до 15 млн рублей. Об этом заявила актриса Мария Шукшина.

В своем Instagram она написала, что ее сыну предлагали 1 млн рублей, самой актрисе – 15 млн. Шукшина назвала программу «мракобесием» и духовно-нравственной войной.

«Чем больше грязи, тем больше платят!» - пишет она. Актриса добавила, что для некоторых звезд участие в программе является основным источником дохода.

Пост обращен к члену экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадиму Манукяну. Тот пообещал актрисе, что виновные понесут наказание, пишет Lenta.ru. По его мнению, каналы нецелесообразно расходуют госбюджет, выпуская такие программы.

Ранее артисты Мария Шукшина, Алика Смехова, Никита Джигурда потребовали запретить программы «Прямой эфир», «Пусть говорят» и «Ты не поверишь!». Они считают, что такие шоу порочат честь и достоинство знаменитостей.