Горячую воду в домах россиян будут отключать только на три дня
Заместитель главы Министерства строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что максимальный срок летних отключений горячей воды могут сократить до трех дней.
На данный момент максимальный срок отключения горячей воды в квартирах россиян составляет 14 дней.
На данном этапе ведется тестирование, а к 2020 году более трех дней для всех профилактических работ в системе водоснабжения не потребуется, передает «Федерал Пресс».
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