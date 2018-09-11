Горячую воду в домах россиян будут отключать только на три дня

Заместитель главы Министерства строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что максимальный срок летних отключений горячей воды могут сократить до трех дней.

На данный момент максимальный срок отключения горячей воды в квартирах россиян составляет 14 дней.

На данном этапе ведется тестирование, а к 2020 году более трех дней для всех профилактических работ в системе водоснабжения не потребуется, передает «Федерал Пресс».