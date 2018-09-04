В городе Днепр запретили исполнение российских песен

Администрация украинского города Днепр опубликовала документ, который запрещает воспроизведение песен российских исполнителей на территории города.

Песни нельзя будет проигрывать в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиницах, ресторанах и других общественных местах.

В список исполнителей вошли как российские, так и украинские артисты, которые поддерживают «российскую вооруженную агрессию против Украины», передает «Федерал Пресс».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В России впервые с 2014 года может подняться ключевая ставка

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО