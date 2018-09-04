В городе Днепр запретили исполнение российских песен
Администрация украинского города Днепр опубликовала документ, который запрещает воспроизведение песен российских исполнителей на территории города.
Песни нельзя будет проигрывать в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиницах, ресторанах и других общественных местах.
В список исполнителей вошли как российские, так и украинские артисты, которые поддерживают «российскую вооруженную агрессию против Украины», передает «Федерал Пресс».
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