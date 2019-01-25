В городах России эвакуировали соцобъекты из-за писем о бомбах

В ряде городов России прошли массовые эвакуации медицинских, образовательных и административных учреждений из-за писем о заложенных бомбах. На местах работают ФСБ, МЧС и полиция.

В Благовещенске из-за угроз взрывов эвакуировали 30 соцобъектов, среди которых больницы, торговые центры, школы. Эвакуация прошла в Благовещенском педагогическом университете.

В Иркутске эвакуация затронула 23 объекта социальной сферы. В Бурятии вывели людей из зданий правительства и парламента, а также из мэрии Улан-Удэ. В Чите проверяют информацию о минировании трех зданий, среди них школы и мэрия.

В Якутии аналогичные меры провели в 30 учреждениях, пишет «Коммерсантъ». В Якутске сообщение о взрыве поступило в мэрию, школы и больницы.

Ранее эвакуация прошла в Хабаровске, Южно-Сахалинске, на Камчатке и в Магнитогорске. Угрозы взрывов нигде не подтвердились. Их причиной стала массовая рассылка сообщений о заложенных бомбах по электронной почте.