В городах России эвакуировали соцобъекты из-за писем о бомбах
В ряде городов России прошли массовые эвакуации медицинских, образовательных и административных учреждений из-за писем о заложенных бомбах. На местах работают ФСБ, МЧС и полиция.
В Благовещенске из-за угроз взрывов эвакуировали 30 соцобъектов, среди которых больницы, торговые центры, школы. Эвакуация прошла в Благовещенском педагогическом университете.
В Иркутске эвакуация затронула 23 объекта социальной сферы. В Бурятии вывели людей из зданий правительства и парламента, а также из мэрии Улан-Удэ. В Чите проверяют информацию о минировании трех зданий, среди них школы и мэрия.
В Якутии аналогичные меры провели в 30 учреждениях, пишет «Коммерсантъ». В Якутске сообщение о взрыве поступило в мэрию, школы и больницы.
Ранее эвакуация прошла в Хабаровске, Южно-Сахалинске, на Камчатке и в Магнитогорске. Угрозы взрывов нигде не подтвердились. Их причиной стала массовая рассылка сообщений о заложенных бомбах по электронной почте.
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