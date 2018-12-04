Город на Неве удостоен звания самого культурного в мире

Санкт-Петербург в третий раз подряд признан «культурной столицей мира». Церемония вручения международной премии в сфере туризма прошла в Лиссабоне.

Город на Неве обошел такие мировые столицы, как Париж, Лондон, Рим, Сидней, Нью-Йорк, Пекин и другие. Статуэтку World Travel Awards (WTA) получил генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мацарин. Награду вручил основатель премии Грэм Кус, уточняет Lenta.ru.

В июле гостиница в Санкт-Петербурге получила премию WTA как «Ведущий конференц-отель России». Отель «Коринтия Санкт-Петербург» был также отмечен наградой как «Ведущий Номер-Люкс России» и «Ведущий бизнес-отель».

Премия WTA вручается с 1993 года. При оценке городов жюри анализирует качество сервиса, удовлетворенность гостей, инфраструктуру и безопасность.