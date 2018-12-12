«Город мертв»: граждане России пережили теракт в Страсбурге

В результате теракта на рождественской ярмарке в Страсбурге погибли 4 человека, еще 13 пострадали. Россияне, находящиеся во французском городе, рассказали подробности трагедии.

По словам блогера из России, инцидент случился в 100 метрах от ярмарки. Мужчина сначала стрелял на улице, затем зашел в местный бар и продолжил стрельбу. Преступник сумел пронести автоматическое оружие через КПП и пройти мимо участка полиции. «Я даже пиво в стеклянной бутылке на праздник пронести не мог», - удивился блогер.

Другая россиянка поделилась, что во время стрельбы оказалась заблокирована на спортивном стадионе. После того, как гражданам разрешили покинуть стадион, их окружила полиция. Покинуть Страсбург удалось не сразу, дороги были перекрыты, рассказала она «360».

Еще одна россиянка сообщила, что на ярмарке во время теракта были ее родители. Они остались живы. «Проехала на трамвае через центр — город мертв». – поделилась она. После стрельбы каток, ярмарку, рестораны закрыли, всюду находилась полиция.

Накануне поздно вечером в Страсбурге мужчина 29 лет открыл стрельбу по прохожим. Ранее его должны были арестовать за убийство, однако полиция не застала преступника дома. После теракта он успел скрыться на такси, на поиски террориста мобилизовали 600 сотрудников полиции.