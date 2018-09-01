«Мы горим»: появилась запись разговора пилотов Boeing с диспетчерами в Сочи
Эвакуация пассажиров с горящего Boeing 737-800 началась до приезда пожарных. Об этом свидетельствует запись разговора пилотов с диспетчерами аэропорта в Сочи.
«Мы горим», - сообщил один из пилотов воздушного судна. Диспетчеры аэропорта ответили, что пожарные уже подъезжают, а аэропорт закрыт по техническим причинам, передает телеканал «360».
Ранее стало известно, что в аэропорту Сочи при посадке загорелся самолет с 164 пассажирами на борту. Воздушное судно выкатилось за пределы ВВП и упало в русло реки. В результате инцидента пострадали 18 человек, погиб сотрудник аэропорта.
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