Google защитит пользователей от скрытых майнеров

Корпорация Google сообщила о внесении изменений в правила разработки приложений для браузера Chrome. В компании уверены, что это обеспечит защиту пользователей от установки вредоносного ПО, в том числе скрытого майнинга.

Клиенты Chrome 70 получат возможность ограничивать доступ расширений к сайтам и требовать, чтобы они запрашивали разрешения каждый раз, когда пользователь обращается к нужным страницам. При этом разрешения будут подвергаться дополнительным проверкам, отметили в Google.

С 1 октября компания ввела запрет на размещение в магазине Chrome расширений со скрытыми функциями или запутанными кодами, так как это усложняет процесс их проверки, сообщает портал «Новости криптомира».

Начиная с 2019 года, аккаунты всех разработчиков приложений будут использовать двухфакторную аутентификацию с целью снизить риск взлома и подмены расширений вредоносными.

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