Google заблокировала рекламу митингов Алексея Навального по пенсиям

Стало известно о блокировке Google рекламных роликов оппозиционера Алексея Навального о митингах 9 сентября. Об этом сообщил экс-глава его предвыборного штаба Леонид Волков.

Он предположил, что блокировка связана с днем тишины, передает «Медуза». Волков рассказал, что реклама заблокирована даже в тех регионах, где 9 сентября не пройдут выборы.

Ранее Роскомнадзор предупредил Google, что компании не нужно предоставлять ресурсы для незаконной деятельности во время выборов.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: оппозиция
Следующая новость На Ямале ученица школы-интерната зарезала сверстницу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО