Google заблокировала рекламу митингов Алексея Навального по пенсиям

Стало известно о блокировке Google рекламных роликов оппозиционера Алексея Навального о митингах 9 сентября. Об этом сообщил экс-глава его предвыборного штаба Леонид Волков.

Он предположил, что блокировка связана с днем тишины, передает «Медуза». Волков рассказал, что реклама заблокирована даже в тех регионах, где 9 сентября не пройдут выборы.

Ранее Роскомнадзор предупредил Google, что компании не нужно предоставлять ресурсы для незаконной деятельности во время выборов.