Google заблокировала рекламу митингов Алексея Навального по пенсиям
Стало известно о блокировке Google рекламных роликов оппозиционера Алексея Навального о митингах 9 сентября. Об этом сообщил экс-глава его предвыборного штаба Леонид Волков.
Он предположил, что блокировка связана с днем тишины, передает «Медуза». Волков рассказал, что реклама заблокирована даже в тех регионах, где 9 сентября не пройдут выборы.
Ранее Роскомнадзор предупредил Google, что компании не нужно предоставлять ресурсы для незаконной деятельности во время выборов.
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