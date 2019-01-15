Google убрал с карт Петербурга «Памятник тряпке»

Сервис Google Maps удалил с карт скандальную надпись «Памятник тряпке», которая обозначала памятник Николаю I на Исаакиевской площади в Петербурге. Вместе с надписью был исключен и сам объект.

Причины такой «шутки» неизвестны. Переименование исторического памятника возмутило горожан.

Они обратились к сервису с заявкой на корректировку накануне, однако для модерации потребуется время, рассказывает ФБА «Экономика сегодня». Есть вероятность, что первоначальное название монумента все же появится на карте.

В конце 2018 года начались реставрационные работы над памятником императору. Они могут продлиться около двух лет – объект находится в удручающем состоянии. На реставрацию монумента и ограды вокруг него выделят 26,97 млн рублей.