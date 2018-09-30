«Гонки четырех» в Лыткарино собрали 3,5 тысячи участников
На XII всероссийские соревнования по спортивному туризму «Гонки четырех» в подмосковный город Лыткарино съехались 3,5 тысячи участников. Мероприятие приурочено к Всемирному дню туризма.
В этом году в соревнованиях участвуют 800 команд. Им предстоит преодолеть полосу препятствий протяженностью от 3 до 11 километров, передает телеканал «360».
Организаторы перенесли сроки проведения соревнований на более теплое время, прежде «Гонки четырех» проходили в ноябре. В каждой команде по четыре человека. До финиша они также должны добраться вчетвером. Команды разбиты на классы в зависимости от уровня подготовки и возраста.
Соревнования проходят с 1997 года. «Гонки четырех» являются одними из самых престижных соревнований в области спортивного туризма.
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