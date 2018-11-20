«И голод и холод выносит»: немцы узнали о силе русских женщин

Женщины в России ведут здоровый образ, обладают силой духа и целеустремленностью. Об этом говорится в статье немецкого издания Eurasisches Mаgazin.

Авторы статьи уверены, что российские женщины вынуждены быть сильными из-за сложных условий жизни в России. Мужчины, как считают немцы, наоборот, в трудных ситуациях падают духом и находят утешение в алкоголе и табаке. Здоровый образ жизни помогает женщинам быть сильными, уверены в Германии.

Журналисты делятся наблюдениями, что русским женщинам всегда успешно удавалось совмещать работу и быт. Они дорожат семейными ценностями, борются за права, отстаивают их. Это еще раз доказывает силу русских женщин, пишут авторы.

В статье отмечается, что женщины не всегда могут устранить жизненные неприятности, однако они решают проблемы с полной самоотдачей, пишет РИА Новости.

Ранее в Швеции журналистка телевещательной организации SVT Элин Йонсон назвала мужчин в России «слабыми», «искалеченными» историей страны.