«И голод и холод выносит»: немцы узнали о силе русских женщин

Женщины в России ведут здоровый образ, обладают силой духа и целеустремленностью. Об этом говорится в статье немецкого издания Eurasisches Mаgazin.

Авторы статьи уверены, что российские женщины вынуждены быть сильными из-за сложных условий жизни в России. Мужчины, как считают немцы, наоборот, в трудных ситуациях падают духом и находят утешение в алкоголе и табаке. Здоровый образ жизни помогает женщинам быть сильными, уверены в Германии.

Журналисты делятся наблюдениями, что русским женщинам всегда успешно удавалось совмещать работу и быт. Они дорожат семейными ценностями, борются за права, отстаивают их. Это еще раз доказывает силу русских женщин, пишут авторы.

В статье отмечается, что женщины не всегда могут устранить жизненные неприятности, однако они решают проблемы с полной самоотдачей, пишет РИА Новости.

Ранее в Швеции журналистка телевещательной организации SVT Элин Йонсон назвала мужчин в России «слабыми», «искалеченными» историей страны.

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