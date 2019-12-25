Голикова заявила о снижение смертности в России

За девять месяцев уходящего года смертность в России снизилась на 1,7% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения снизилась на 1,7%, этот показатель мог быть и выше, но связан, вероятно, всего с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями», — сообщила она, передает РИА Новости.

Согласно данным Росстата, естественная убыль населения с января по октябрь составила 259,6 тыс. человек, по итогам года она станет самой высокой в России за 11 лет.

Как сообщалось ранее, через два года в России может на 20-30% вырасти смертность от онкологических заболеваний. Об этом сообщил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

По его словам, рост смертности будет связан с нехваткой лекарств. Это касается не только дорогостоящих препаратов, но и простых средств для сопроводительного лечения.

Масчан рассказал, что медучреждения перестали получать требуемые пациентам ежедневно препараты. Вместо них в больницы поступают «абсолютно непроверенные» дженерики.

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