За три года военной операции в Сирии Россия потеряла 112 военных
Потери России в Сирии за три года составили более ста человек. Об этом сообщил экс-главком ВКС России, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
По его словам, половина погибших приходится на катастрофы Ан-26 и Ил-20.
«Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля», - приводит слова Бондарева «Интерфакс».
Ан-26 потерпел крушение в Сирии 6 марта. На борту самолета находились 39 человек. Трагедия с Ил-20 произошла 18 сентября. Самолет-разведчик был сбит сирийскими ПВО. В результате крушение погибли 15 военных.
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