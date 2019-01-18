По «гнилым» поставкам для Росгвардии возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту поставки 30 тонн гнилого картофеля от комбината «Дружба народов» для бригады Росгвардии в Чечне. Ведомство само обратилось в военную прокуратуру после выявленных в ходе внутренней проверки нарушений.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя командира спецназа «Авангард» Росгвардии полковника Олега Кондратьева. По версии следователей, именно он распорядился принять на склад гнилой картофель в июле 2018 года.

В результате таких действий был нанесен ущерб государству в размере более 800 тыс. рублей. Следствие полагает, что полковник действовал исходя из личных интересов. После возбуждения дела Кондратьева отстранили от службы, передает РБК.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил о поставках комбинатом «Дружба народов» продуктов для Росгвардии по завышенным ценам. Позже ФАС по просьбе ФСБ возбудила дело по данному факту.

«Дружба народов» является единственным поставщиком продуктов для Росгвардии с 2017 года. В конце 2018 года правительство распорядилось продлить контракт с компанией на 2019-2020 годы.