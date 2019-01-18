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По «гнилым» поставкам для Росгвардии возбудили дело

По «гнилым» поставкам для Росгвардии возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту поставки 30 тонн гнилого картофеля от комбината «Дружба народов» для бригады Росгвардии в Чечне. Ведомство само обратилось в военную прокуратуру после выявленных в ходе внутренней проверки нарушений.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя командира спецназа «Авангард» Росгвардии полковника Олега Кондратьева. По версии следователей, именно он распорядился принять на склад гнилой картофель в июле 2018 года.

В результате таких действий был нанесен ущерб государству в размере более 800 тыс. рублей. Следствие полагает, что полковник действовал исходя из личных интересов. После возбуждения дела Кондратьева отстранили от службы, передает РБК.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил о поставках комбинатом «Дружба народов» продуктов для Росгвардии по завышенным ценам. Позже ФАС по просьбе ФСБ возбудила дело по данному факту.

«Дружба народов» является единственным поставщиком продуктов для Росгвардии с 2017 года. В конце 2018 года правительство распорядилось продлить контракт с компанией на 2019-2020 годы.

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