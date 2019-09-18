Главы всех городских администраций Крыма ушли с постов

Руководители всех городских и районных администраций в Крыму подали заявления об отставке.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. Он мотивировал это решение необходимостью создания новой команды.

«Сегодня предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы», — написал Аксенов.

Он добавил, что в скором времени избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций в рамках заседаний сессий городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами муниципалитетов, передает ТАСС.

Напомним, в соответствии с крымским законодательством, главы администраций слагают свои полномочия после выборов в Госсовет и местные органы власти. Выборы прошли 8 сентября, явка избирателей составила 33,26%.