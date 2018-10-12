Пермский край и Кировская область согласовали границы регионов

Губернаторы Пермского края Максим Решетников и Кировской области Игорь Васильев подписали соглашение о границе между регионами. Документ устраняет территориальную неопределенность между субъектами.

Документ о границах внесут в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) после рассмотрения ряда законопроектов парламентариев Кировской области и Пермского края.

По мнению чиновников, документальное описание границ между регионами минимизирует число земельных споров, способствует эффективному управлению территориями и повышению инвестиционной привлекательности, пояснили в пресс-службе пермского губернатора.

Глава Кировской области отметил, что соглашение устранит неопределенность границ, которая ранее причиняла неудобства гражданам, проживающим на пограничных территориях, а также усложняла работу властей из-за невозможности взыскать налоги в бюджет.

Пермский край планирует до конца текущего года установить границы со всеми своими соседями, передает «Интерфакс-недвижимость».