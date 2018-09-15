Главврача в Дагестане заподозрили в мошенничестве на 238 млн рублей

В Махачкале возбудили уголовное дело в отношении главного врача городской больницы, которого подозревают в мошенничестве на сумму 238 млн рублей.

По данным Генпрокуратуры, пользуясь служебным положением, он необоснованно платил премии себе и нескольким сотрудникам в период с 2016 по 2018 годы. Сумма выплат составила свыше 238 млн рублей.

Максимальное наказание за преступление может составить до 10 лет лишения свободы. Как сообщает телеканал «360», главврач также давал поручения своему заместителю требовать возврата от сотрудников части перечисленных на их банковские карты средств.