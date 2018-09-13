Главу МИД Украины обвинили в геноциде жителей Крыма
Украинская партия «Оппозиционный блок» заявила, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин должен понести ответственность за слова о том, что Крым никогда не получит пресную воду.
По мнению партийцев, государственного чиновника следует отправить в отставку и осудить за геноцид, так как политика блокирования нарушает права жителей полуострова и одновременно противоречит задачам обеспечения национальной безопасности Украины.
Ранее Павел Климкин пообещал, что вода ни за что не будет поступать на «оккупированную территорию» по контракту, где написано «Крым, Россия», сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на RT.
Следующая новость В России резко обрушилось доверие граждан к телевидению
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии