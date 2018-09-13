Главу МИД Украины обвинили в геноциде жителей Крыма

Украинская партия «Оппозиционный блок» заявила, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин должен понести ответственность за слова о том, что Крым никогда не получит пресную воду.

По мнению партийцев, государственного чиновника следует отправить в отставку и осудить за геноцид, так как политика блокирования нарушает права жителей полуострова и одновременно противоречит задачам обеспечения национальной безопасности Украины.

Ранее Павел Климкин пообещал, что вода ни за что не будет поступать на «оккупированную территорию» по контракту, где написано «Крым, Россия», сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на RT.