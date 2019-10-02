Главу штаба «Юнармии» задержали за растление школьницы

Подмосковная полиция задержала главу штаба военно-патриотического движения «Юнармия» в Щелковском районе Алексея Наавгуста. Его подозревают в растлении 15-летней школьницы.

РЕН ТВ сообщает, что в совращении подростка 43-летнего мужчину заподозрила директор школы. Проведенная проверка показала, что их интимные встречи неоднократно проходили в салоне автомобиля.

Алексей Наавгуст уже дал признательные показания в полиции.

В Министерстве обороны России отрицают связь ДЮСШ с известным военно-патриотическим движением. Однако, в группе «Юнармии» «ВКонтакте» господин Наавгуст подписан как «начальник штаба Юнармии Щелковского городского округа».

Znak отмечает, что о нем, как о руководителе подразделения «Юнармии», говорится также на ресурсах, подконтрольных администрации Щелковского района столицы.

Юнармейское движение было создано по прямой инициативе Минобороны и поддержано президентом Путиным. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.