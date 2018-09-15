Главу посольства Ливии в РФ сняли с должности за «неподобающее поведение»

Посольство Ливии в Москве отстранило временного поверенного в делах Мустафу Саида Абусейду из-за «неподобающего поведения». Соответствующее обращение поступило в департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИДа России.

Причины отстранения не называются, известно лишь, что его сняли с должности «общим решением коллектива ливийских дипломатов за неподобающее званию дипломата поведение», пишет РБК.

В арабской версии письма говорится, что Абусейду унижал и оскорблял сотрудников посольства. По их словам, он водил девушек в здание дипмиссии и занимался с ними непристойными вещами.

В посольстве уже сменили замки в дверях и на воротах здания. 17 сентября из Триполи приедет комиссия, чтобы разобраться в случившемся.