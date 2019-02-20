Главу СКР умоляют расследовать вспышку дизентерии в детсадах
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Следственный комитет заняться расследованием заражения дизентерией детей в московских садах. Вспышка инфекции была зафиксирована в декабре, до сих пор не представлены результаты расследования.
СПЧ попросил главу СКР Александра Бастрыкина взять ведение следствия под личный контроль. Члены Совета заявили, что получили коллективное обращение от родителей, в котором содержится жалоба на проволочки в расследовании. В частности, не установлена точная цифра пострадавших, нет результатов проверок со стороны государственных органов и полиции, пишет «Интерфакс».
Роспотребнадзор заявил, что источник дизентерии содержался в твороге производства липецкого молокозавода. Власти Липецкой области это обвинение отвергают.
Первые сообщения об отравившихся в дошкольных учреждениях на юго-востоке Москвы поступили в декабре 2018 года. Роспотребнадзор сообщал о 127 заразившихся дизентерией детях.
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