Главу СКР умоляют расследовать вспышку дизентерии в детсадах

Главу СКР умоляют расследовать вспышку дизентерии в детсадах

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Следственный комитет заняться расследованием заражения дизентерией детей в московских садах. Вспышка инфекции была зафиксирована в декабре, до сих пор не представлены результаты расследования.

СПЧ попросил главу СКР Александра Бастрыкина взять ведение следствия под личный контроль. Члены Совета заявили, что получили коллективное обращение от родителей, в котором содержится жалоба на проволочки в расследовании. В частности, не установлена точная цифра пострадавших, нет результатов проверок со стороны государственных органов и полиции, пишет «Интерфакс».

Роспотребнадзор заявил, что источник дизентерии содержался в твороге производства липецкого молокозавода. Власти Липецкой области это обвинение отвергают.

Первые сообщения об отравившихся в дошкольных учреждениях на юго-востоке Москвы поступили в декабре 2018 года. Роспотребнадзор сообщал о 127 заразившихся дизентерией детях.

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