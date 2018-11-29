Главной ёлкой страны выбрали столетнее дерево из Подмосковья

Главной ёлкой страны выбрали столетнее дерево из Подмосковья

Главная ель страны приедет в Кремль из Щелковского района Подмосковья. Столетнее дерево высотой 27 метров доставят в Москву 18 декабря.

Выбор новогоднего дерева обсудили на заседании по подготовке к проведению Общероссийской новогодней ёлки. Управляющему делами президента Александру Колпакову доложили, что дерево срубят 16 декабря.

Поисками ели занимались представители штаба по проведению Общероссийской ёлки и комитет по лесному хозяйству Подмосковья. В числе главных требований были внушительный возраст и внешний вид ели.

Ее установят на Соборной площади Кремля. На украшение главной ели страны потребуется несколько тысяч игрушек и более километра гирлянд, сообщает ТАСС.

Общероссийская новогодняя ёлка пройдет в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря. Она соберет школьников из всех федеральных округов, а также из Абхазии и Южной Осетии.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Россиянам заменят паспорта на мобильное приложение

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО