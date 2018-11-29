Главной ёлкой страны выбрали столетнее дерево из Подмосковья

Главная ель страны приедет в Кремль из Щелковского района Подмосковья. Столетнее дерево высотой 27 метров доставят в Москву 18 декабря.

Выбор новогоднего дерева обсудили на заседании по подготовке к проведению Общероссийской новогодней ёлки. Управляющему делами президента Александру Колпакову доложили, что дерево срубят 16 декабря.

Поисками ели занимались представители штаба по проведению Общероссийской ёлки и комитет по лесному хозяйству Подмосковья. В числе главных требований были внушительный возраст и внешний вид ели.

Ее установят на Соборной площади Кремля. На украшение главной ели страны потребуется несколько тысяч игрушек и более километра гирлянд, сообщает ТАСС.

Общероссийская новогодняя ёлка пройдет в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря. Она соберет школьников из всех федеральных округов, а также из Абхазии и Южной Осетии.