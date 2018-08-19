На главном предприятии космической отрасли РФ выявили взяточников

В ракетно-космической корпорации «Энергия» установили лиц, которых подозревают во взяточничестве.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Следственный комитет Московской области при содействии госкорпорации «Роскосмос» провел следственные мероприятия в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК «Энергия», - рассказали в госкорпорации.

«Роскосмос» тесно сотрудничает с силовыми ведомствами по борьбе с коррупцией. Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин обратился в Счетную палату и правительство проверить финансово-хозяйственную деятельность РКК «Энергия».