На главном предприятии космической отрасли РФ выявили взяточников
В ракетно-космической корпорации «Энергия» установили лиц, которых подозревают во взяточничестве.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Следственный комитет Московской области при содействии госкорпорации «Роскосмос» провел следственные мероприятия в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК «Энергия», - рассказали в госкорпорации.
«Роскосмос» тесно сотрудничает с силовыми ведомствами по борьбе с коррупцией. Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин обратился в Счетную палату и правительство проверить финансово-хозяйственную деятельность РКК «Энергия».
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