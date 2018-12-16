Главная елка России найдена в Щелковском районе Подмосковья
В Щелковском районе Московской области найдена главная новогодняя елка России, которую доставят в Кремль.
Отмечается, что ель будет срублена в районе деревни Еремино. Возраст выбранного дерева 100 лет, высота - 27 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров.
Наряд для ели в этом году будет подобран в стиле «Зимний лес», для чего понадобится несколько тысяч игрушек и более километра гирлянд.
Ель доставят в Кремль уже 18 декабря, сообщает ТАСС.
Следующая новость В России подорожали популярные модели УАЗиков
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии