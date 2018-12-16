Главная елка России найдена в Щелковском районе Подмосковья

В Щелковском районе Московской области найдена главная новогодняя елка России, которую доставят в Кремль.

Отмечается, что ель будет срублена в районе деревни Еремино. Возраст выбранного дерева 100 лет, высота - 27 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров.

Наряд для ели в этом году будет подобран в стиле «Зимний лес», для чего понадобится несколько тысяч игрушек и более километра гирлянд.

Ель доставят в Кремль уже 18 декабря, сообщает ТАСС.