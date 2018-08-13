Главарь сирийских террористов Абу Бакр аль-Багдади тяжело ранен
Иракская разведка сообщила, что во время атаки иракских ВВС на одно из селений в Сирии в июне этого года им удалось тяжело ранить главаря «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади.
По их информации, из-за своего состояния здоровья аль-Багдади фактически больше не управляет группировкой боевиков.
При авиаударе несколько террористов погибли, остальные, в том числе главарь, получили тяжелые ранения, сообщает «Ридус».
Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!
Следующая новость Под Самарой охотники стреляют по собакам дротиками с ядом
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии