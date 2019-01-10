На похоронах «смотрящего» в Амурске засветился глава МВД

В Амурске местный житель опубликовал видеоролик с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина, в которых, по его данным, принимали участие глава местной полиции и прокурор города.

В МВД по Хабаровскому краю и прокуратуре региона заявили, что на похоронах 8 января представители ведомств не участвовали. По факту публикации ролика в сети начата проверка, а против автора видео пообещали подать в суд иск о защите чести и достоинства стражей порядка.

Начальник пресс-службы главка МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева назвала недостоверными сведения о том, что в городе перекрыли движение для проезда траурной процессии. Она рассказала РИА Новости, что была установлена личность человека, опубликовавшего видео. Оказалось, что он стоит на учете в полиции.

Юрий Зарубин скончался на днях от рака. На похоронах «смотрящего» за городом присутствовали более 100 человек.