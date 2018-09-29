Глава Воронежской области не нашел нарушений в выплате 23 окладов заму
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что «точно нет ничего незаконного» в выплатах 23 окладов своему заместителю Юрию Агибалову перед выходом на пенсию.
Согласно документам, 60-летний Агибалов был уволен с должности врио губернатора 15 сентября. В связи с этим ему выплатили 23 должностных оклада (несколько сот тысяч рублей) и доплату к пенсии в виде 75% от среднего заработка в месяц.
Спустя два дня Агибалова снова назначили вице-губернатором с ежемесячной зарплатой в размере более 120 тыс. рублей.
«Все было сделано на 100% по закону, но при этом на 100% мерзко. В выходной день, без огласки и сомнений в правильности этого решения», - сказал «Коммерсанту» один из источников в региональной власти.
Губернатор региона пообещал дать комментарий 1 октября после подготовки нужных документов.
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