Глава Воронежской области не нашел нарушений в выплате 23 окладов заму

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что «точно нет ничего незаконного» в выплатах 23 окладов своему заместителю Юрию Агибалову перед выходом на пенсию.

Согласно документам, 60-летний Агибалов был уволен с должности врио губернатора 15 сентября. В связи с этим ему выплатили 23 должностных оклада (несколько сот тысяч рублей) и доплату к пенсии в виде 75% от среднего заработка в месяц.

Спустя два дня Агибалова снова назначили вице-губернатором с ежемесячной зарплатой в размере более 120 тыс. рублей.

«Все было сделано на 100% по закону, но при этом на 100% мерзко. В выходной день, без огласки и сомнений в правильности этого решения», - сказал «Коммерсанту» один из источников в региональной власти.

Губернатор региона пообещал дать комментарий 1 октября после подготовки нужных документов.

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