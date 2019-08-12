Глава Туркмении решил купить всю линейку «лимузинов Путина»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил купить всю линейку российских представительских автомобилей Aurus. В числе достоинств машин он назвал изящный внешний вид и «правильную цену».

Одну из машин - Aurus Senat - президенту показал на первом Каспийском экономическом форуме (КЭФ) в Туркменбаши премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что представленный автомобиль – «простой вариант», для лидеров существует «специальный». Президент посидел за рулем авто и осмотрел салон внутри. Выйдя, он отметил такие достоинства машины, как хороший салон, изящный дизайн и приемлемую цену.

Бердымухамедов указал на белый цвет и большой радиатор, которые позволяют эксплуатировать автомобиль в жарком климате. Вопрос приобретения машин будут решать профильные министерства, пишет ТАСС.

Машина для КЭФ выполнена из российских материалов в светлых тонах. Она имеет девятиступенчатую коробку передач, может разгоняться до 100 км/ч за 6 секунд. Автомобиль оборудован системой помощи водителю за рулем.