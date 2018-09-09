Глава ЦИК сообщила о единственном серьезном нарушении в Улан-Удэ

В Улан-Удэ задержали заместителя главы одной из избирательных комиссий, который доставил на участок заполненные бюллетени для голосования. В них все голоса были распределены в пользу «Единой России».

Об инциденте сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, члены избирательной комиссии выезжали в изолятор временного содержания. В ходе проверки выяснилось, что семь бюллетеней были заполнены в пользу Единой России».

Замглавы УИК № 725 сейчас задержан, пишет РИА Новости. По словам Памфиловой, за сговор ему грозит уголовное наказание.

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