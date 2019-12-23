Глава Росприроднадзора рассказала о черном снеге в Находке

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об экологических проблемах в российских регионах в уходящем году.

Так, «исчезающие редкие виды древесины — это колоссальная беда Дальнего Востока». «Нефтешламы, буровые шламы — проблема регионов активной нефтедобычи, например ХМАО, ЯНАО. Проблемы с разработкой месторождений угля и стивидорными компаниями также есть на Дальнем Востоке, в морских акваториях», — сказала Радионова.

По ее словам, «сложнее всего ситуация, конечно, в Находке», где «жители не могут открыть форточки из-за угольной пыли». «Лежит черный снег. Все поменяли окна на пластиковые, между домами поставили станции мониторинга. Такой системы, как в Находке, больше нет нигде», - отметила Радионова. По ее словам, на следующий год Росприроднадзор запланировал «серьезные мероприятия в Находке».

На рекультивацию территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области «будут потрачены миллиарды рублей», сообщила глава Росприроднадзора, сообщают «Известия».

Тем временем, в России граждан вскоре перестанут предупреждать об экологическом воздействий новых промышленных объектов.

Процедура подобной оценки экологического эффекта будет отменена. Администрация президента отрицательно отреагировала на новый законопроект по охране окружающей среды.

Причем прежний документ, регулирующий экологическую оценку объектов вскоре будет упразднён, пишут «Известия».

Теперь бизнес не будет проводить процедуру оценки по правилам, а значит объект может появиться в экологически небезопасном месте.

Эксперты и экологи бьют тревогу и требуют сохранения у россиян права на получение экологической информации.

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