Глава «Роскосмоса» назвал дату посадки марсохода на Красную планету
Посадка марсохода российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020» состоится 19 марта 2021 года. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
По его словам, миссия к Марсу стартует 25 июля 2020 года. Все участники проекта подтвердили, что соблюдают график работ, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что миссия запланирована на март 2021 года, при этом точная дата не называлась. Россия работает над созданием посадочной платформы, сборка которой ведется подмосковным НПО им. Лавочкина. После посадки марсоход съедет с платформы. На нем также будут установлены два российских прибора.
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